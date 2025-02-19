Песков заявил, что Россия не получала запроса о контактах с Макроном

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Кремль не получал запроса о контактах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Макрон заявил о своей готовности разговаривать с Владимиром Путиным в подходящий момент. С его слов, это будет полезно. Он также уточнил, что Франция не планирует отправлять войска на Украину, страна размышляет над гарантиями безопасности.

При этом переговоры Путина и американского лидера Дональда Трампа могут пройти до конца февраля, но, отметил Песков, они могут состояться и позднее. На подготовку встречи потребуется время.