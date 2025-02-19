Макрон призвал к переговорам России и Украины

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Киев и Москва должны сесть за стол переговоров. Об этом он написал в социальной сети X.

Макрон сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Он также подчеркнул, что мировому сообществу необходимо стабилизировать обстановку и призвал к мирному диалогу по Украине. По его мнению, без этого может возникнуть ситуация, напоминающая кризис с Минскими соглашениями.

"Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только через переговоры, объединив Россию и Украину за одним столом", – написал Макрон.

Ранее Макрон заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что проведет разговор с президентом России, если это "будет полезно для ситуации".