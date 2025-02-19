19 февраля, 06:02Политика
Макрон призвал к переговорам России и Украины
Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Киев и Москва должны сесть за стол переговоров. Об этом он написал в социальной сети X.
Макрон сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Он также подчеркнул, что мировому сообществу необходимо стабилизировать обстановку и призвал к мирному диалогу по Украине. По его мнению, без этого может возникнуть ситуация, напоминающая кризис с Минскими соглашениями.
"Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только через переговоры, объединив Россию и Украину за одним столом", – написал Макрон.
Ранее Макрон заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что проведет разговор с президентом России, если это "будет полезно для ситуации".