Макрон заявил о готовности поговорить с Путиным в подходящий момент

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью изданию La Depeche.

"В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации", – сообщил он.

Макрон также заявил, что Франция в настоящий момент не планирует отправлять свои войска на Украину. По его словам, сейчас Париж размышляет над гарантиями безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп и Макрон обсудили встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора. Разговор лидеров продлился около 30 минут.

До этого, в январе, украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Макроном, во время которого они обсудили инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран.