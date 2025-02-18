Трамп и Макрон обсудили предстоящие контакты представителей РФ и США в Саудовской Аравии

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Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора. Об этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает РИА Новости.

"Сегодня президент Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели дружеский разговор. Лидеры обсудили войну на Украине, встречу европейских стран, а также переговоры в Саудовской Аравии между американскими и российскими официальными лицами", – указано в заявлении.

Отмечается, что разговор лидеров длился около 30 минут.

18 февраля в Эр-Рияде состоится встреча российской и американской делегаций. Стороны обсудят восстановление отношений между странами, организацию переговоров Владимира Путина и Трампа, а также запуск процесса урегулирования на Украине.

Лидер Украины Владимир Зеленский предупредил, что не признает итоги переговоров США и РФ, поскольку они будут проходить без Киева.

В тоже время, глава МИД РФ Сергей Лавров, представляющий российскую делегацию, отмечал, что в рамках разрешения конфликта на Украине не может быть и речи о территориальных уступках этой стране. Территории, которые Украина хочет взять себе, были изначально даны советским руководством при образовании СССР, объяснял глава российской дипломатии.

