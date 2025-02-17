Зеленский посетит Турцию и обсудит с Эрдоганом урегулирование конфликта на Украине

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским во вторник, 18 февраля, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун рассказал в социальной сети X.

По его словам, Зеленский прибудет в республику по приглашению Эрдогана.

"В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнерства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами", – добавил он.

Главы двух государств также затронут другие региональные и глобальные вопросы, отметил Алтун.

Между тем Зеленский отказался признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии по вопросу Украины, которые назначены на 18 февраля. Украинский лидер планирует посетить эту страну на следующий день, 19 февраля. Встречи с российскими официальными лицами не запланированы.

