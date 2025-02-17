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В ходе урегулирования конфликта на Украине не может быть и речи о территориальных уступках этой стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что вооруженные силы Украины действуют намного жестче, чем "гитлеровские убийцы".

"И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей? С одними редкоземельными металлами", – сказал он.

Лавров напомнил, что территории, которые Украина хочет взять себе, были изначально даны советским руководством при образовании СССР.

Эти границы столетиями осваивались русскими людьми, указал дипломат. Русский народ основывал города, строил заводы и порты, создавал промышленность и сельское хозяйство, и причины, по которым территории были отданы Украине, уже неоднократно озвучивались Владимиром Путиным, подчеркнул Лавров.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в октябре 2024 года заявил, что для возвращения к переговорам по урегулированию конфликта на Украине необходимо вернуться к границам 2022 года. После этого украинская сторона будет настаивать на возвращении к границам 1991 года, подчеркивал он.

Однако уже в феврале 2025-го украинский лидер Владимир Зеленский признал невозможность вернуть контроль над территориями, вошедшими в состав России. В качестве причины он указал, что не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".

Уступок от России не ждет и президент США Дональд Трамп, который отмечал, что желает лишь завершения текущего конфликта. При этом республиканец не исключил возможности некоторых компромиссов во время переговоров.