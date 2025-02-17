Песков: Лавров и Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Политики прибудут в столицу Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Они вошли в делегацию по поручению Владимира Путина.

Встреча представителей России и США будет посвящена, в частности, подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений и организации встречи Путина и американского лидера Дональда Трампа, указал официальный представитель Кремля.

При этом у Лаврова и Ушакова в Эр-Рияде будет возможность для отправления срочных докладов президенту России, уточнил Песков, добавив, что полный отчет будет предоставлен уже в Москве.

Также представитель Кремля пояснил, почему местом переговоров была выбрана Саудовская Аравия. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, о государстве упоминал Трамп, но страна устраивает обе стороны, поэтому это было совместное решение.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Он продолжался 1,5 часа. Лидеры России и США констатировали урон, принесенный отношениям стран администрацией Джо Байдена, и обсудили конфликт на Украине.

После разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Американский лидер назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он заявил о хорошей возможности для урегулирования украинского конфликта и сообщил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

