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Украинский конфликт де-факто завершен без участия Киева, Россия одержала победу, сообщает "МК" со ссылкой на журнал The National Interest.

"Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО", – говорится в сообщении.

Как считает издание, большинство стран примет победу РФ в ее пользу. США будут снижать объемы военной помощи Украине, переложив это на Евросоюз, указали авторы материала.

Вместе с тем, подчеркнуло издание, Вашингтон может отстраниться от Альянса, что и вовсе прекратит поставки вооружений, поскольку европейские государства без США не справятся.

Таким образом, Украина не сможет продолжать боевые действия, а за стол переговоров ее не будут звать, отметил журнал. Издание добавило, что диалог будут вести Россия и США.

По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет прекратить огонь на Украине к Пасхе, которая будет отмечаться 20 апреля.

В СМИ также сообщалось, что переговоры официальных делегаций РФ и США по урегулированию украинского конфликта должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Вместе с тем, по информации журналистов, на эти переговоры не была приглашена Украина.

При этом Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры. Кроме того, Владимир Путин желает разрешить конфликт быстро, уточнил глава Белого дома.

