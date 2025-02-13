Генсек НАТО Рютте: контакт Путина и Трампа создал впечатление начала переговоров

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Разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине", – приводит его слова РИА Новости.

Генсек отметил, что он абсолютно поддерживает мирные переговоры по Украине. Важно, чтобы их результатом стал устойчивый мир, подчеркнул он.

Кроме того, считает Рютте, необходимо обеспечить вовлеченность Украины в этот процесс, а также прочность будущих договоренностей.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры длились 1,5 часа. После этого Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Американский лидер заявил, что тот хочет мира, как и Путин.

По итогу переговоров Трамп заявил, что собирается часто созваниваться с Путиным. По словам президента США, он не видит какой-либо угрозы в ведении прямого диалога с Москвой без участия Зеленского.

Глава Белого дома также добавил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. При этом Трамп отметил, что не давал каких-либо обещаний посетить Украину.