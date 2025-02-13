Бербок призвала не забывать Евросоюз и Украину после беседы Путина и Трампа

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не забывать Евросоюз и Украину после беседы Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Politico.

"Мир может быть достигнут только вместе. А это значит: с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу", – подчеркнула Бербок.

Ранее сообщалось, что американских союзников в Европе не предупреждали, что Трамп планирует поговорить по телефону с Путиным. Чиновники назвали подобные действия американского лидера "продажностью", переживая по поводу того, что Вашингтон может уступить основным требованиям российского президента, не получив ничего взамен.

Лидеры США и РФ провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры продолжались полтора часа. Главы государств обсудили украинский конфликт, кризис на Ближнем Востоке и иные глобальные проблемы. По итогам переговоров Трамп заявил, что собирается часто созваниваться с Путиным.