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Телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стал доказательством того, что политика западных стран по удушению и изоляции России потерпела полный крах. Об этом заявил генсекретарь турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

По его мнению, данный звонок является проявлением политической воли Вашингтона для начала переговоров по урегулированию на Украине.

"Если при администрации (экс-президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена сесть за стол переговоров казалось немыслимым, то при Трампе мы видим желание диалога", – приводит РИА Новости слова Перинчека.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Их переговоры продолжались 1,5 часа. Лидеры РФ и США констатировали урон, принесенный отношениям РФ и США администрацией Байдена. Кроме того, они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и другие мировые проблемы.

После разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Американский лидер заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также сообщил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.