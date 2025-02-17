Трамп отказался поверить в то, что Россия хочет войны с НАТО

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что совершенно не верит слухам о желании России начать войну с НАТО. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

"Нет, я не соглашусь. Я не соглашусь с этим. Ни капельки не верю", – приводит его слова ТАСС.

Трамп добавил, что может встретиться с Владимиром Путиным уже очень скоро.

Путин и Трамп провели переговоры по телефону 12 февраля. Их разговор длился 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он рассказал, что увидел хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта.