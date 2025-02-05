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Украинский лидер Владимир Зеленский ступил на путь правды, признав невозможность вернуть контроль над территориями, вошедшими в состав России, заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

Соответствующее заявление глава Украины сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В качестве причины он указал, что не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".

"Сегодня у Зеленского наступил период правды, который, прежде всего, связан с успехами российской армии на линии фронта в зоне СВО, а также изменением геополитической обстановки из-за прихода в США к власти новой администрации", – сказал Цеков в беседе с РИА Новости.

Он призвал украинского президента не останавливаться на достигнутом и продолжить курс, взятый на озвучивание правды. Следующим шагом, например, он может признать свою нелегитимность и вину за развязывание военного конфликта на Украине, считает Цеков.

Помимо этого, в беседе с Морганом Зеленский допустил возможность прямых переговоров с Владимиром Путиным. Однако он уточнил, что прибегнет к этому, если это будет единственная конфигурация, которая позволит достичь мира.

Причем он добавил, что не собирается быть добрым по отношению к президенту РФ в рамках дипломатического урегулирования, так как воспринимает Путина как врага, и уверен, что это взаимно.