Лукашенко заявил, что Россия никогда не вернет Крым Украине

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Россия никогда не отдаст Крым Украине, россияне не покинут территории, на которых находятся, уверен белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Даже Запад им говорит: "Ребята, это вопрос отрезанный, решенный", – передает ТАСС его слова.

Он призвал Киев учитывать сегодняшние реалии, а не говорить о возвращении Крыма.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что у Киева нет необходимых сил для выхода на границы 1991 года. Вместе с тем Киев не собирается юридически отказываться от утраченных территорий, добавил он. В частности, Украина готова "вернуть Крым дипломатическим путем", отметил Зеленский.

