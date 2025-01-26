26 января, 13:14Политика
Лукашенко заявил, что в этом году может появиться развязка конфликта на Украине
Фото: телегррам-канал Sputnik Беларусь
Развязка конфликта на Украине может наметиться уже в этом году, считает белорусский лидер Александр Лукашенко. При этом США никогда не заставят РФ действовать в интересах Киева, уверен он.
"Я не говорю, что закончится война. Конфликтовать, наверно, еще долго будем. Мы славяне, если начинаем конфликтовать, то это надолго. <...> Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", – сказал Лукашенко в эфире Первого информационного телеканала страны.
Запад подтолкнул Киев к обострению конфликта с Москвой, воспользовавшись неопытностью украинского лидера Владимира Зеленского, добавил белорусский президент.
"Вопрос в том, что они стали очень активно делать из Украины "анти-Россию", – заметил он.
Также Лукашенко считает, что Белоруссия должна быть привлечена к урегулированию украинского конфликта. Однако стране не принципиально сидеть за столом переговоров, подытожил он.
Ранее президент Белоруссии назвал напряженной ситуацию, которая складывается на границе страны с Украиной, однако подчеркнул, что она не становится чрезвычайной.
При этом Лукашенко уверен, что Зеленскому дали команду втянуть Белоруссию в конфликт.
Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине