Лукашенко заявил, что Путин никогда не хотел завоевывать Украину

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Владимир Путин никогда не ставил перед собой задачу завоевать Украину. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать "а дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать", – отметил белорусский лидер.

По его словам, такую огромную страну, как Украина, невозможно "подмять без последствий". Это будет грозить множеством терактов против россиян и белорусов.

"Мир сейчас такой, это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно – мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо", – заключил Лукашенко.

Глава Белоруссии также заявил, что крах Украины незамедлительно повлечет за собой крах всего коллективного Запада, поскольку он ввязался в этот конфликт. В связи с этим необходимо прийти к мирному урегулированию, однако в этом вопросе мешает "упорство" украинского президента Владимира Зеленского.

На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин заявил, что самое главное для него – безопасность России. Он также сообщил, что Россия сожалеет из-за всех вооруженных конфликтов в мире, в том числе украинского.

По мнению Лукашенко, украинский конфликт не будет окончен в текущем году. Он считает, что украинские власти хотели бы начала ядерного конфликта с участием России.