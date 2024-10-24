Путин заявил, что самое главное для него – безопасность России

Фото: фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов

Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, что самое главное для него – безопасность России.

Такими словами он ответил на вопрос корреспондента Би-би-си о том, как положения принятой Казанской декларации о мировом и региональном мире и безопасности соотносятся с действиями России в отношении Украины.

Саммит успешно завершился в Казани 24 октября. Путин рассказал, что новые участники БРИКС увидели в объединении взаимное уважение, что является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия, в свою очередь, сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в объединение.

Также, по словам Путина, государство ответственно подходит к выполнению обязанностей председателя объединения. По итогу саммита страны согласовали список государств-партнеров, который будет объявлен после получения подтверждения приглашений в объединение. Этот список станет первым этапом на пути к расширению.