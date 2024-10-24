Володин: саммит БРИКС показал, что план Вашингтона и Брюсселя изолировать РФ провалился

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Саммит БРИКС в Казани показал, что план Вашингтона и Брюсселя по изоляции России оказался провальным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул глава ГД, в Казань для участия в саммите прибыли представители 36 стран. При этом 22 делегации представлены на высшем уровне.

"Россия стала местом притяжения. Широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене. В эти дни в ходе работы саммита и на его полях принимаются ответственные решения", – сказал Володин, добавив, страны БРИКС развивают межпарламентское взаимодействие.

Этот формат сотрудничества планируют расширять, добавил он.

Саммит проходит в Казани с 22 по 24 октября. В его рамках лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги саммита и всего российского председательства в объединении. По словам Владимира Путина, принятый документ также планируется распространить в ООН.

В 2025 году лидерство объединения перейдет к Бразилии. Как отметил российский лидер, Россия сделает все возможное для эффективной передачи председательства в БРИКС.