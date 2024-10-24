Премьер-министр Армении Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает ТАСС.

Его самолет приземлился в аэропорту Казани около 07:05. Армянский премьер примет участие в мероприятиях заключительного дня саммита.

Кроме того, в Казань прилетел президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора. Его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Ранее Владимир Путин заявил об утверждении Казанской декларации, которая фиксирует итоги саммита БРИКС и всего российского председательства в объединении.

Например, в ней было зафиксировано, что лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили инициативы о "добрых услугах" по украинскому урегулированию конфликта. Кроме того, согласно документу, конфликт на Украине должен быть решен путем диалога и дипломатии.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Туда прибыли представители 6 международных организаций и 36 стран. Объединение создали в 2006 году. Тогда в него входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2011 году к ним присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.