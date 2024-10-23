Путин отметил нежелание Киева вести с Москвой переговоры

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Владимир Путин на двусторонних встречах с иностранными лидерами, прибывшими на саммит БРИКС в Казань, рассказал о ситуации вокруг Украины, а также об успехах ВС РФ на фронте и нежелании Киева вести переговоры. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил НТВ.

"Украина много обсуждалась в течение вчерашних (22 октября 2024 года. – Прим. ред.) двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на повестке дня каждой из встреч", – сказал Песков.

По словам политика, многие страны, руководители которых прибыли на саммит, желают содействовать урегулированию украинского кризиса, выражают готовность быть посредниками. Россия приветствует такие усилия, однако "нужно смотреть, что из этого получится", уточнил пресс-секретарь.

На вопрос, не являются ли инициативы других стран, в том числе Китая и Бразилии по Украине, попыткой давить на РФ, Песков ответил: "Никоим образом, конечно".

Урегулирование украинского конфликта возможно только через создание условий для долгосрочного мира, сообщил ранее российский лидер. Путин убежден, что краткие перемирия не помогут, так как противник их использует лишь для перевооружения.

При этом президент РФ считает контрпродуктивным ставить конкретные сроки для успешного завершения спецоперации на Украине. Говоря о возможности мирных переговоров, Путин заметил, что Россия только за и чем быстрее это будет реализовано, тем лучше.