Путин сообщил, что саммит БРИКС успешно завершился в Казани

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Саммит стран БРИКС успешно завершился в Казани. Об этом сообщил Владимир Путин.

Российский лидер подвел итоги саммита, который проходил с 22 по 24 октября. Он рассказал, что новые участники БРИКС увидели в объединении взаимное уважение, что является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия, в свою очередь, сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.

Также, по словам Путина, государство ответственно подходит к выполнению обязанностей председателя объединения. По итогу саммита страны согласовали список государств-партнеров, который будет объявлен после получения подтверждения приглашений в объединение. Этот список станет первым этапом на пути к расширению.

"В Казани мы подтвердили, что БРИКС – это не замкнутый по себе формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы", – добавил Путин на пресс-конференции.

Кроме того, он поблагодарил руководство Татарстана и мэрию Казани за организацию встреч и гостеприимство.

"Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами – передвижение кортежей, закрытие некоторых магистралей", – добавил он.

В рамках саммита лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги саммита и всего российского председательства в объединении. По словам Путина, принятый документ также планируется распространить в ООН.

В 2025 году лидерство объединения перейдет к Бразилии. Как отметил российский лидер, Россия сделает все возможное для эффективной передачи председательства в БРИКС.