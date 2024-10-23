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23 октября, 23:43

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Песков: украинский кризис – не центральный вопрос БРИКС

Песков заявил, что украинский кризис не является центральным вопросом БРИКС

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Украинский кризис является далеко не самым центральным вопросом на саммите БРИКС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии радиостанции "Маяк".

Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, почему в итоговой Казанской декларации было уделено мало внимания вопросу конфликта на Украине.

"Да, это важный вопрос российской повестки дня, но это далеко не центральный вопрос БРИКС. И настолько, насколько это должно фигурировать на повестке дня БРИКС, это было отражено", – подчеркнул Песков.

Лидеры государств – участников БРИКС приняли 23 октября Казанскую декларацию, которая фиксирует итоги саммита и всего российского председательства в объединении. По словам Владимира Путина, принятый документ также планируется распространить в ООН.

В декларации, в частности, было зафиксировано, что лидеры БРИКС "с удовлетворением" отметили инициативы о "добрых услугах" по украинскому урегулированию конфликта. Кроме того, согласно документу, конфликт на Украине должен быть решен путем диалога и дипломатии.

Представители стран, участвующих в саммите БРИКС в Казани, стали лучше понимать российскую позицию по конфликту на Украине, отмечал Песков.

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