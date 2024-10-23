Путин проинформирует Эрдогана о ситуации вокруг Украины

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Владимир Путин планирует обсудить с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом конфликт на Украине, а также ситуацию в Закавказье и вокруг Сирии.

Также президент РФ заявил, что во время переговоров с Эрдоганом он обсудит вопросы, имеющие значение для России и Турции.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Туда прибыли представители шести международных организаций и 36 стран, в том числе Эрдоган. Перед началом переговоров с турецким лидером Путин выразил соболезнования коллеге в связи с терактом в Анкаре.

Саммит продлится до 24 октября. При этом ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Турция может сотрудничать со странами БРИКС и это не будет противоречить членству страны в Альянсе.

