Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Анкаре

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Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджеп Тайип Эрдогану в связи с терактом в Анкаре. Соответствующее заявление российский лидер сделал перед началом встречи с турецким президентом в Казани.

"Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы", – отметил Путин в разговоре с Эрдоганом.

Теракт на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре произошел 23 октября. Как сообщили СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта компании, где работают около 17 тысяч человек. Рядом находится турецкая база ВВС.

По версии журналистов, террористы приехали ко входу корпорации на такси. Затем прогремел взрыв автомобиля, после чего два злоумышленника проникли внутрь здания, где захватили в заложники сотрудников компании.

По предварительным данным, три человека погибли и еще 14 пострадали в результате теракта. При этом, как сообщил министр внутренних дел Турции, силовикам удалось ликвидировать уже двух из трех террористов. Между тем Генпрокуратура начала расследование произошедшего.

