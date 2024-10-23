МВД Турции сообщило о теракте на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş

Теракт произошел на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре. В результате есть погибшие и раненые, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

В свою очередь, газета Sabah рассказала, что речь может идти о подрыве смертника и последовавшей за этим стрельбе. Террорист, по предварительной информации, привел в действие взрывное устройство, после чего прогремело два взрыва и началась перестрелка.

По данным газеты Habertürk, взрыв произошел у крупного объекта Tusaş, где трудоустроены примерно 17 тысяч человек. Кроме того, рядом с этим объектом находится база ВВС Турции.

Перестрелка в настоящее время продолжается, пишут СМИ.

В апреле этого года турецкие силовики задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от организации "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Правоохранители выследили предполагаемых членов ИГ и задержали их в квартире в районе Пендик в Стамбуле.

Во время обыска у них нашли форму жандармерии, полицейский жилет и фуражку, рацию, кобуру для оружия, нож, а также электронные материалы с инструкциями. По данным СМИ, задержанные планировали устроить теракт в Турции, план которого уже был на продвинутой стадии.