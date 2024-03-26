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26 марта, 10:15

Происшествия

В Стамбуле задержали 17 подозреваемых в причастности к ИГ

Фото: depositphotos/everyonensk

Турецкие силовики задержали в Стамбуле 17 подозреваемых в причастности к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

Еще 10 человек находятся в розыске. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.

Также сообщается, что Анкара тщательно изучила данные по нападавшим в "Крокус Сити Холле", побывавшим в Турции, и информирует Москву обо всем связанном с обвиняемыми. Турция готова к расширению обмена информацией для противостояния терроризму.

Накануне в Азербайджане задержали мужчину, который планировал теракты на территории государства. По данным правоохранителей, Бахруз Аскеров вышел на контакт с жителями разных районов страны и поручил им организовать покушения на жизнь главы исполнительной власти Ленкоранского района.

В СГБ добавили, что злоумышленник является гражданином Азербайджана и уроженцем российского города Мурманска. Выяснилось, что он с пособниками планировал убить ряд иностранных граждан, которые работают преподавателями английского языка в нескольких регионах государства. Суд принял решение арестовать Аскерова.

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