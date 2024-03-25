Планировавшего теракты мужчину задержали в Азербайджане

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В Азербайджане задержали мужчину, который планировал теракты на территории государства. Об этом сообщается на сайте азербайджанской Службы госбезопасности.

По данным правоохранителей, Бахруз Аскеров вышел на контакт с жителями разных районов страны и поручил им организовать покушения на жизнь главы исполнительной власти Ленкоранского района. В СГБ добавили, что злоумышленник является гражданином Азербайджана и уроженцем российского города Мурманск.

Выяснилось, что он с пособниками планировал убить ряд иностранных граждан, которые работают преподавателями английского языка в нескольких регионах государства. Суд принял решение арестовать Аскерова.

Накануне в Армении завели уголовное дело по статье "Терроризм" после вооруженного нападения на отделение полиции на севере Еревана. По данным армянских силовиков, двое из троих злоумышленников с осколочными ранениями были госпитализированы в медцентр столицы.

Пресс-секретарь полиции Армении Нарек Саркисян сообщала, что нападавшие применили гранату, после чего двое из них получили травмы.

Между тем четверых подозреваемых в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова – арестовали до 22 мая 2024 года. Мужчины проходят по статье "Террористический акт", в результате которого погибли 137 человек и еще 182 пострадали.