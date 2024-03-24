РФ и Таджикистан активизируют работу по противодействию терроризму

Фото: 123RF/leoaltman

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил своему коллеге Владимиру Путину. В ходе разговора они отметили, что спецслужбы государств активизируют работу по противодействию терроризму, передает сайт Кремля.

Рахмон выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с гражданами РФ в связи со смертью мирных россиян в результате террористического акта в "Крокус Сити Холле".

"Подчеркнул, что этому преступлению нет и не может быть оправдания. В ходе беседы Владимир Путин и Эмомали Рахмон отметили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована", – говорится в сообщении.

Ранее теракт в Подмосковье осудил президент Эстонии Алар Карис. Он подчеркнул, что данная террористическая атака ужасает своей жестокостью, указал он.

Соболезнования россиянам выразили в том числе лидеры Северной Кореи Ким Чен Ын, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие.

Нападение на "Крокус" произошло 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям, а затем спровоцировали пожар. По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133 человек.

Огромная очередь выстроилась у мемориала рядом с "Крокус Сити Холлом"