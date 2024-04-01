Турецкие правоохранители задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта ИГ – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/NECATI SAVAS

Турецкие силовики задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает газета Hürriyet.

В материале указано, что правоохранители выследили предполагаемых членов ИГ и задержали их в квартире в районе Пендик в Стамбуле. Во время обыска у них нашли форму жандармерии, полицейский жилет и фуражку, рацию, кобуру для орудия, нож, а также электронные материалы с инструкциями. По данным издания, задержанные планировали устроить теракт в Турции, план преступления уже был на продвинутой стадии.

Как пишет газета, после допросов задержанные предстали перед судом. Гражданина Таджикистана, члена ИГ 37-летнего Фазылджона А. арестовали, а возможная его сообщница гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. была депортирована из Турции, говорится в статье.

Согласно информации журналистов, следствие выясняет, с кем из группировки ИГ были связаны подозреваемые. Следователям пока неизвестны конкретные цели планировавшегося преступления.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали в Ростовской области мужчину, который заявил о готовности совершить теракт. Как рассказали в ФСБ, задержанный связался с представителями террористической организации и подтвердил в ней свое участие. Также он сказал, что готов совершить диверсии и теракты в интересах организации.