NTV: напавшие на объекты компании Tusaş в Анкаре могли взять заложников

23 октября, 16:37Происшествия
По предварительным данным, террористы приехали ко входу на объект на такси. При этом, как сообщает телеканал, перестрелка до сих пор не прекращается.
К объекту аэрокосмической корпорации прибыли подразделения спецназа правоохранительных органов и штурмовые отряды.
О теракте на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре стало известно 23 октября. В результате ЧП есть погибшие и раненые.
По данным СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта Tusaş, где трудоустроены примерно 17 тысяч человек. Рядом находится база ВВС Турции. Однако, по версии других изданий, речь идет о смертнике и последовавшей за этим стрельбе.
Более 900 человек задержали по подозрению в причастности к терроризму в Турции