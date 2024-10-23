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23 октября, 16:37

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NTV: напавшие на объекты компании Tusaş в Анкаре могли взять заложников

Напавшие на объект компании Tusaş в Турции могли взять заложников – СМИ

Видео: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Атаковавшие объект аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре террористы могли проникнуть внутрь здания и захватить заложников. Об этом сообщает телеканал NTV.

По предварительным данным, террористы приехали ко входу на объект на такси. При этом, как сообщает телеканал, перестрелка до сих пор не прекращается.

К объекту аэрокосмической корпорации прибыли подразделения спецназа правоохранительных органов и штурмовые отряды.

О теракте на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре стало известно 23 октября. В результате ЧП есть погибшие и раненые.

По данным СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта Tusaş, где трудоустроены примерно 17 тысяч человек. Рядом находится база ВВС Турции. Однако, по версии других изданий, речь идет о смертнике и последовавшей за этим стрельбе.

Более 900 человек задержали по подозрению в причастности к терроризму в Турции

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