CNN Türk: группа боевиков могла участвовать в теракте на промышленный объект в Анкаре

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В теракте на промышленный объект в Анкаре могла участвовать группа боевиков, кому-то из них удалось пробраться внутрь здания турецкой корпорации Tusaş, передает CNN Türk.

По данным телеканала, сначала произошел взрыв автомобиля, после чего один или два террориста прорвались внутрь здания, из-за чего сейчас продолжается перестрелка.

Телеканал Habertürk представил видео с камер наблюдения, на которых видно, как два человека с оружием в руках пытаются войти в здание корпорации. По информации журналистов, там сейчас прячутся сотрудники компании, они ожидают эвакуации. Отмечается, что стрельба у здания слышна каждые 5–10 минут.

Телеканал NTV утверждает, что террористы вооружены автоматами и пистолетами, а также могут иметь при себе большое количество боеприпасов.

В свою очередь, министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил в соцсети X, что Генпрокуратура начала расследование "подлого" теракта. По его словам, разбираться в обстоятельствах случившегося будут один генеральный прокурор и восемь республиканских.

Теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре произошел 23 октября. В результате ЧП есть погибшие и раненые. Взрыв прогремел у крупного объекта Tusaş, где трудоустроены примерно 17 тысяч человек. Также рядом находится база ВВС Турции.

