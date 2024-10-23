Посольство РФ не получало информации о пострадавших россиянах после теракта в Анкаре

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Посольство РФ не получало информации о пострадавших россиянах в результате теракта в Анкаре, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу дипмиссии.

В связи с произошедшим высший совет по радио и телевидению Турции ввел ограничения на освещение в СМИ теракта, заявил глава регулятора Эбубекир Шахин на своей странице в соцсети Х. По его словам, местные новостные издания и телеканалы передают неподтвержденную информацию, в том числе из социальных сетей, наряду с заявлениями официальных органов.

"Крайне важно, чтобы публикации, пропагандирующие терроризм, были немедленно прекращены. К тем, кто не соблюдает этот запрет на вещание, будут применены жесткие санкции", – подчеркнул Шахин.

Теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре произошел 23 октября. В результате ЧП есть погибшие и раненые.

По данным СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта корпорации, где трудоустроены примерно 17 тысяч человек. Рядом находится база ВВС Турции. По версии других изданий, речь идет о смертнике и последовавшей за этим стрельбе.

Из последней информации журналистов следует, что террористы могли проникнуть внутрь здания и захватить заложников. По предварительным данным, они приехали ко входу на объект на такси. Кроме того, к объекту аэрокосмической корпорации прибыли подразделения спецназа правоохранительных органов и штурмовые отряды.

