Три человека погибли в результате теракта на заводе компании Tusaş в Анкаре

Фото: телеграм-канал SHOT

Три человека погибли и еще 14 пострадали в результате теракта на объекте аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

Также министр заявил о ликвидации двух террористов.

"Я осуждаю это гнусное нападение. Наша борьба будет продолжаться решительно, пока не будет нейтрализован последний террорист", – добавил Ерликая.

Глава муниципалитета района Кахраманказан, где произошло нападение, Селим Чырпаноглу в эфире телеканала Tele1 уточнил, что террористы продолжают удерживать на предприятии заложников.

В свою очередь, телеканал NTV сообщает, что раненых уже приняли три больницы в Анкаре.

Теракт на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре произошел 23 октября. По информации СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта компании, где трудоустроены примерно 17 тысяч человек. Рядом расположена турецкая база ВВС.

По версии журналистов, террористы приехали ко входу корпорации на такси. Затем прогремел взрыв автомобиля, после чего два террориста прорвались с оружием внутрь здания, где захватили в заложники сотрудников компании.

СМИ уточняют, что террористы вооружены автоматами и пистолетами, а также могут иметь при себе большое количество боеприпасов. Генпрокуратура уже начала расследование произошедшего.

