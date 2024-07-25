Песков заявил об активной подготовке визита Путина в Турцию

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Подготовка визита Владимира Путина в Турцию идет активно. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Активно, но дата пока неизвестна", – сказал политик, отвечая на вопрос о подготовке визита.

Ранее Песков заявлял, что Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган еще не определили сроки визита российского президента в Турцию. Дата будет согласована по дипломатическим каналам.

До этого Путин и Эрдоган встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. В ходе переговоров турецкий президент пригласил Путина посетить его страну в ближайшее время.

По итогам саммита Эрдоган спросил Путина о возможности новой зерновой сделки, которая бы не включала в себя поставки зерна на Запад, а шла бы через африканские страны и другие регионы. Российский президент, по словам его турецкого коллеги, сказал, что РФ в этом вопросе придерживается той же цели, что и предыдущая стамбульская зерновая инициатива.