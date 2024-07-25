Путин встретился с Асадом в Кремле

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Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом, который прибыл с визитом в Россию.

Российский лидер предложил Асаду поговорить по всему комплексу отношений. Он заявил, что обсудит с Асадом ситуацию в регионе, которая имеет тенденцию к обострению. Это, по его словам, касается и Сирии. Также Путин рассчитывает обсудить с Асадом торгово-экономические отношения двух стран.

"Что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления. Надеюсь, что мы сможем с вами и это обсудить", – подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, Асад заявил, что отношения между РФ и Сирией сохраняли доверительный уровень. По его словам, это показатель зрелости. Он также отметил, что Москва и Дамаск прошли сложные испытания за последние десятилетия. Асад заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для обсуждения возможных перспектив и сценариев.

Последний раз Асад приезжал в Россию в марте 2023 года.

Ранее Путин заявил, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности. Он написал об этом в своем поздравлении президента Сирии Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами.

По словам российского лидера, за прошедшие десятилетия Москва и Дамаск накопили большой опыт двустороннего сотрудничества в разных областях. Президент отмечал, что совместными усилиями достигнуты значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма в Сирии.