Песков сообщил, что Путин и Эрдоган пока не определили сроки визита в Турцию

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Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пока не определили сроки визита российского президента в Турцию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Будут согласованы по дипканалам", – приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Путин и Эрдоган провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Во время переговоров турецкий лидер пригласил Путина посетить его страну в самые кратчайшие сроки.

Эрдоган также заявил, что турецкая сторона готова внести свой вклад и заложить основу для соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.