04 июля, 06:35Политика
Песков сообщил, что Путин и Эрдоган пока не определили сроки визита в Турцию
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пока не определили сроки визита российского президента в Турцию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Будут согласованы по дипканалам", – приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Путин и Эрдоган провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Во время переговоров турецкий лидер пригласил Путина посетить его страну в самые кратчайшие сроки.
Эрдоган также заявил, что турецкая сторона готова внести свой вклад и заложить основу для соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.
Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС