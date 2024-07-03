Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в ноябре

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Встреча Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева прошла в президентском центре республики. В ходе беседы российский лидер принял приглашение своего коллеги посетить страну в ноябре.

Токаев предложил Путину совместить поездку с его участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности. Как он объяснил, это необходимо для поддержки темпа сотрудничества между государствами.

"Хочу выразить вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю вас за приглашение, оно, безусловно, принимается", – сказал президент РФ.

Путин прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры стран ШОС 3–4 июля обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности.

По итогам мероприятия будут подписаны Астанинская декларация и прочие совместные документы. Также у Путина запланирован целый ряд важных двусторонних бесед с руководителями различных государств.

