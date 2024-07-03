Песков заявил, что Украина обсуждалась на переговорах Путина и Эрдогана

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Тема Украины обсуждалась на переговорах Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Однако, подчеркнул политик, турецкий лидер не сможет быть посредником на переговорах РФ и Украины.

Ранее Эрдоган сказал Путину, что Анкара готова внести вклад и способна заложить основу для соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, справедливый мир, удовлетворяющий обе стороны, возможен. Также лидеры РФ и Турции обсудили ситуацию в украинском конфликте.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский допустил, что переговоры РФ и Украины через посредников возможны по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре. По его словам, посредниками могут выступить представители страны "с любых континентов".