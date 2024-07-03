В Белом доме заявили о выделении Украине нового пакета вооружений

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Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине, в который войдут артиллерия и боеприпасы для HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что в пакет помощи для Киева будут включены ракеты для ПВО. Более того, новое финансирование включает средства для Пентагона на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS в интересах Украины, уточнила Жан-Пьер.

По данным Пентагона, общая сумма очередного пакета помощи от Вашингтона составила 2,35 миллиарда долларов.

Ранее главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине. Так, 1,4 миллиарда евро должны перечислить Киеву 3 июля, еще один миллиард – до конца года.

При этом Бельгия выступила против изъятия замороженных активов РФ. Страна опасается "непредсказуемых" последствий в финансовой и юридической плоскостях.