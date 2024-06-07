Песков заявил, что РФ и Турция ищут пути обхода давления Запада

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Россия и Турция ищут пути обхода давления Запада, которое оказывается в связи с экономическими трудностями во взаимодействии Москвы и Анкары. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Однако, по его словам, это давление не сможет прервать российско-турецкое сотрудничество, так как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отстаивает национальные интересы своей страны, что импонирует Москве.

"Американцами и англичанами квазиразведывательные органы по соблюдению санкционных режимов приезжают в Анкару, собирают официальных лиц и руководителей бизнеса и грубо им угрожают", – уточнил Песков, назвав такие действия "беспардонными".

При этом он объяснил, что визит Владимира Путина в Турцию пока не состоялся, так как пока не получается совместить графики президентов. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это не связано с проблемами, о которых сообщал глава государства на встрече со СМИ.

Официальный представитель Кремля добавил, что взаимодействие между РФ и Турцией на высоком уровне продолжается, несмотря на существующие проблемы.

"На высшем уровне, как только представится возможность, президенты встретятся. Подготовка к таким контактам ведется постоянно", – подытожил Песков.

Ранее Эрдоган сообщал, что ждет с визитом Путина после муниципальных выборов, которые прошли в стране 31 марта. По информации дипломатического источника в Анкаре, президент РФ может посетить Турцию в конце апреля – начале мая.

До этого Песков пояснял, что выбор даты визита определяется согласованием графиков Путина и Эрдогана, однако лидер РФ готов встретиться с турецким коллегой, когда представится возможность.

