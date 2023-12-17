Песков заявил об отсутствии точных дат визита Путина в Турцию

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Точные даты визита Владимира Путина в Турцию пока не согласованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он (визит. – Прим. ред.) на повестке дня, в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет", – сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что выбор даты определяется согласованием графиков Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако российский лидер готов встретиться с турецким коллегой, как только представится возможность.

До этого Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку на Ближнем Востоке. С 7 октября 2023 года между Израилем и сектором Газа идет вооруженный конфликт.

В рамках переговоров российский и турецкий лидеры обратили внимание на необходимость прекращения огня в регионе, а также выразили готовность содействовать мирному урегулированию конфликта.

