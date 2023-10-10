Путин обсудил с Эрдоганом обстановку в зоне палестино-израильского конфликта

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили палестино-израильский конфликт. Они отметили, что его обострение привело к колоссальному числу жертв среди мирного населения, сообщается на сайте Кремля.

"Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения", – отмечается в сообщении.

Лидеры стран обратили внимание на необходимость прекращения огня с двух сторон и возобновления переговоров. Они также выразили готовность содействовать этому процессу и подчеркнули, что мирное урегулирование конфликта возможно на основе утвержденной Совбезом ООН двугосударственной формулы.

В частности, президенты государств обсудили российско-турецкое сотрудничество. Контакты Путина и Эрдогана будут продолжены, добавляется в сообщении.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.

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