Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики

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Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. Он отметил, что государство по праву завоевало высокий авторитет в мире.

"За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства", – подчеркивается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента РФ, страны ведут сотрудничество на разных направлениях и реализуют крупные совместные проекты. РФ и Турция успешно координируют усилия в решении вопросов повестки, указал он. Глава страны выразил уверенность в продолжении наращивания связей для создания справедливого миропорядка.

Путин также пожелал Эрдогану здоровья и успехов, а турецким гражданам – счастья и процветания.

Ранее Эрдоган заявил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись. Он отметил, что Запад уже более пятидесяти лет не может выполнить обещание, данное Турции в 1963 году, когда эта страна подписала соглашение об ассоциации с ЕЭС, и тормозит процесс вступления Турции в состав Евросоюза. В 1987 году Турция подала заявку на членство в Евросоюзе, однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно прерывались из-за разногласий.

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