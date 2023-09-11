Эрдоган заявил, что попросит Путина увеличить объемы поставок зерна для нуждающихся стран

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен попросить Владимира Путина увеличить объемы поставок зерна для нуждающихся стран. Об этом он сказал представителям СМИ, возвращаясь из Индии.

"Мы пока остановились на предложении господина Путина о поставке одного миллиона тонн зерна и будем просить его увеличить этот объем, продолжая телефонную дипломатию", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, Эрдоган рассказал о попытках турецкой стороны решить проблемы с платежной системой и страхованием российского экспорта сельхозпродукции. Он напомнил, что РФ четко обозначила свои условия.

Президент Турции объяснил, что Россия просит застраховать суда и обеспечить платежный механизм, через который будет оплачиваться зерно.

"Мы тоже стараемся решать эти проблемы и добиваться результата. Господин Путин заявил, что поставки зерна начнутся, когда будут выполнены их требования", – подчеркнул Эрдоган.

Ранее стало известно о том, что президент Турции призвал лидеров стран "Большой двадцатки" выполнить некоторые требования России для возобновления зерновой сделки. Он отметил, что сделка позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие.

Во время встречи лидеров России и Турции Путин заявил, что РФ готова немедленно разморозить соглашение, если Запад выполнит взятые на себя обязательства, но иллюзий на этот счет в Москве давно не испытывают.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки