10 сентября, 20:09Политика
Эксперт заявил, что Эрдоган действует в интересах Турции в вопросе зерновой сделки
Фото: AP Photo/Dar Yasin
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который высказался о поддержке позиции России по зерновой сделке, отстаивает экономические интересы своей страны. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута.
По мнению эксперта, турецкий лидер отстаивает позицию своего государства, которая частично совпадает российской позицией в том, что зерновая сделка должна быть реализована в полном объеме.
"Президент Турции преследует прямые и косвенные интересы. Выполнение сделки означает спокойное Черное море и проход судов через Дарданеллы, а также расширяет возможности турецкой экономики", – подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно о том, что президент Турции призвал лидеров стран "Большой двадцатки" выполнить некоторые требования России для возобновления зерновой сделки. Он отметил, что сделка позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие.
Во время встречи лидеров России и Турции Путин заявил, что РФ готова немедленно разморозить соглашение, если Запад выполнит взятые на себя обязательства, но иллюзий на этот счет в Москве давно не испытывают.
Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки
Читайте также