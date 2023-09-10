Эксперт заявил, что Эрдоган действует в интересах Турции в вопросе зерновой сделки

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который высказался о поддержке позиции России по зерновой сделке, отстаивает экономические интересы своей страны. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута.

По мнению эксперта, турецкий лидер отстаивает позицию своего государства, которая частично совпадает российской позицией в том, что зерновая сделка должна быть реализована в полном объеме.

"Президент Турции преследует прямые и косвенные интересы. Выполнение сделки означает спокойное Черное море и проход судов через Дарданеллы, а также расширяет возможности турецкой экономики", – подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно о том, что президент Турции призвал лидеров стран "Большой двадцатки" выполнить некоторые требования России для возобновления зерновой сделки. Он отметил, что сделка позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие.

Во время встречи лидеров России и Турции Путин заявил, что РФ готова немедленно разморозить соглашение, если Запад выполнит взятые на себя обязательства, но иллюзий на этот счет в Москве давно не испытывают.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки