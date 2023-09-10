Эрдоган заявил,что Турция придает большое значение поставке зерна в Африку

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Анкара придает большое значение соглашению по переработкам и поставкам 1 миллиона тонн российского зерна африканским странам, которые страдают от нехватки продовольствия, при участии Катара и Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Во время моего визита в Сочи в понедельник по приглашению господина (Владимира. – Прим. ред.) Путина мы подробно обсудили этот вопрос", – сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Ранее российская и турецкая сторона достигли договоренности о поставке 1 миллиона тонн зерна при содействии Катара. Об этом 6 сентября заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

До этого Путин отмечал, что договоренность о поставках 1 миллиона тонн российского зерна не станет полноценной альтернативной зерновой сделки, но внесет вклад в решение продовольственных проблем Африки.

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