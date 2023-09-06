В МИД заявили, что РФ и Турция достигли соглашения о поставке 1 млн тонн зерна

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Российская и турецкая сторона достигли договоренности о поставке одного миллиона тонн зерна при содействии Катара, заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он выразил надежду, что в скором времени все стороны приступят к проработке технических деталей перевозки.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", – передает его слова "Интерфакс".

Грушко добавил, что представителям стран также необходимо обсудить ряд вопросов, связанных с логистикой, маршрутами судов, странами назначения и другие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сроки поставки одного миллиона тонн зерна беднейшим странам, которые Россия планирует реализовать совместно с Турцией и Катаром, пока не определены.

Он добавил, что инициатива, ранее предложенная Владимиром Путиным в отношении беднейших государств Африки, уже реализовывается. Российский лидер говорил о Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее, они получат 25–50 тысяч тонн зерна бесплатно.

До этого Путин также отмечал, что реализация плана о поставке одного миллиона тонн зерна внесет вклад в решение продовольственных проблем Африки. Намерение присоединиться к инициативе также подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



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