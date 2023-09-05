ООН предложила механизм по оплате продовольствия РФ – Эрдоган

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В ООН предложили производный от SWIFT механизм посредничества, через который будет оплачиваться российское продовольствие, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, организация работает над вопросом страхования судов РФ. Он напомнил, что российские банки были исключены из системы SWIFT. Эрдоган отметил, что благодаря содействию Турции в этом процессе поставила точку ООН.

"Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT", – поделился Эрдоган.

Он добавил, что западные страны выразили благодарность турецкой стороне за посредничество по зерновой сделке. Вместе с этим, продолжил он, Запад заявил о другой позиции по вопросу SWIFT и страхованию российских судов. Владимир Путин, напомнил он, говорил, что западные страны не выполняют свои обязательства. 44% зерна идет в Европу, а 14% – в Африку, заключил Эрдоган.

Накануне турецкий лидер приехал в Сочи для переговоров с президентом РФ. На встрече обсуждался в том числе предложенный Путиным проект о поставках в Турцию 1 миллиона тонн зерна для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся государства.

В ходе переговоров российский лидер отметил, что Москва готова реанимировать зерновую сделку, однако только после того, как будут выполнены все договоренности. Он подчеркнул, что Запад до сих пор блокирует выполнение всех требований России по сделке.

Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки