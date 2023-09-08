ООН готова выполнить условия РФ для возврата к зерновой сделке – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Организация Объединенных Наций (ООН) готова выполнить условия Российской Федерации для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову.

По данным СМИ, организация предлагает российской стороне выйти на соглашение на основе страхования судов РФ, разрешения швартоваться в Европе, переподключения Россельхозбанка к SWIFT и возврата замороженных в Евросоюзе российских активов. Эти факторы должны способствовать возвращению зерновой сделки.

По мнению авторов материала, при осуществлении этих факторов будут выполнены все требования Российской Федерации.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. Соглашения по зерновой сделке перестали функционировать 18 июля.

В понедельник, 4 сентября, Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили зерновую сделку в рамках двусторонних переговоров. Позже на конференции по итогам переговоров Путин заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку, однако после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Тогда же лидер РФ сообщил, что Запад до сих пор блокирует выполнение всех требований России по зерновой сделке, включая экспорт российского зерна на мировые рынки.

Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки