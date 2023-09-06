В МИД РФ усомнились в новых предложениях ООН по зерновой сделке

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Новые предложения ООН по черноморской инициативе не включают никаких новых элементов, они не могут стать основой для прогресса нормализации российского сельхозэкспорта. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что у переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT не существует рабочих альтернатив. В МИД подчеркнули, что ими не стоит считать предложенные филиалы, "дочки" и канал с JP Morgan.

"Создание специальной страховой платформы для российской сельхозпродукции нам обещают с августа 2022 года, но по непонятным причинам это не сделано до сих пор", – говорится в сообщении.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества, через который будет оплачиваться российское продовольствие. Организация также обсуждает вопросы страхования судов РФ.

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